Thuram ancora a secco. A Cagliari per trovare la prima volta – TS

Marcus Thuram sarà il titolare di Cagliari-Inter, è fuori discussione. Il giocatore ha concluso la partita col Monza in maniera positiva, ma ora c’è bisogno del tanto richiesto gol.

GOL – Tante amichevoli per sbloccarsi, niente. Anche con il Monza nonostante la prova positiva Marcus Thuram è rimasto a secco. Il calciatore ha bisogno di segnare per convincere tutti delle sue potenzialità. Fino ad oggi si sta mettendo in discussione un attaccante internazionale da 6 presenze ai Mondiali con la Francia di Kylian Mbappé arrivata in finale. Thuram giocherà dal primo minuto col Cagliari perché arrivato prima rispetto a Marko Arnautovic, che invece avrà la chance di confermarsi a gara in corso. Un ulteriore test per avere prova delle capacità dell’ex Borussia Moenchengladbach, che deve trovare gli automatismi definitivi anche con il leader Lautaro Martinez.

fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi