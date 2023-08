Pavard, giorno decisivo per l’OK del Bayern Monaco? Ultimatum Inter – CdS

Pavard oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il suo arrivo a Milano, o quantomeno l’OK definitivo al trasferimento da parte del Bayern Monaco. In ogni caso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’Inter si tratta di un ultimatum.

GIORNO DECISIVO – Questione di dentro o fuori, oggi il Bayern Monaco o darà l’autorizzazione a Benjamin Pavard a raggiungere Milano, oppure l’Inter si ritroverà costretta a lasciare il francese (almeno per questa sessione di mercato), per concentrarsi su altri possibili piani B. I tempi sono ormai ridotti e il club nerazzurro non può correre il rischio di ritrovarsi senza il difensore invocato da Inzaghi. Insomma, restano fiducia e ottimismo, ma ci si sta anche attrezzando per correre ai ripari, in caso di necessità. Certo le parole pronunciate ieri da Tuchel hanno creato nervosismo in casa nerazzurra. Inzaghi è il primo attendere buone notizie. Al pari di Pavard che aspetta solo di imbarcarsi per Milano per cominciare la nuova avventura. In questi giorni ha spinto, ha fatto di tutto per essere accontentato. Inoltre, contro l’Ausgburg non è stato convocato: colpito prima della febbre e poi, come spiegato dallo stesso Tuchel, da un guaio alla schiena. In Germania, parlano direttamente di una forma di protesta, addirittura di sciopero.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno