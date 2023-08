VIDEO – Lazio-Genoa 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Genoa, match della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ANCORA MALE – Lazio-Genoa 0-1 nella seconda giornata di Serie A. Due sconfitte su due per la Lazio: inizio di campionato da incubo per Maurizio Sarri. Il Genoa, travolto dalla Fiorentina all’esordio, comincia benissimo e al 12′ Johan Vasquez colpisce la traversa con un cross. Passano quattro minuti, tiro di Morten Frendrup respinto corto da Ivan Provedel e Mateo Retegui di testa non manca l’appuntamento col suo primo gol in Serie A. La Lazio si rialza solo nel recupero del primo tempo, con un tentativo di Daichi Kamada murato in corner. A inizio ripresa ci prova Luis Alberto con un destro morbido, Josef Martinez si oppone. Dalla stessa posizione su punizione corta calcia Mattia Zaccagni, deviazione e palla alta di un soffio. Ciro Immobile ha la chance buona al 65′, il suo tocco ravvicinato termina sulla traversa. Il Genoa si fa rivedere a due minuti dal 90′, con un sinistro di Caleb Ekuban a lato. Recupero lunghissimo, ma la Lazio non ce la fa e resta a zero punti.

Video con gli highlights di Lazio-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.