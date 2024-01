Thuram, altro timbro in un big match! Si punta ad un record – CdS

Marcus Thuram si prende la scena a Riad. L’attaccante francese guida l’Inter e si gode il momento. Gol e bella prestazione, sottolinea il Corriere dello Sport.

SEMPRE LUI – Il timbro di Marcus Thuram in un big match, è diventata ormai abitudine per l’Inter. Cambia poco se sia Serie A o Supercoppa: e la Lazio era già stata punita in campionato, ieri invece ha dato il via al tris nerazzurro. Come ricorda il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, un’altra consuetudine del francese è sbloccare le partite: in stagione l’ha già fatto cinque volte e l’Inter ha sempre portato la vittoria a casa, una vittoria arrivata anche in tutte e dieci le occasioni in cui è andato in gol.

DOPPIO – Con il gol di ieri in Supercoppa, Marcus Thuram ha toccato quota dieci. Il francese ed i compagni Lautaro Martinez e Cahanoglu, sono in tre in doppia cifra nelle fila nerazzurre. Proprio come Real Madrid e Manchester City nei cinque principali campionati d’Europa. Di questo passo, Marcus Thuram può superare il suo record di marcature: le 16 siglate con il Borussia Monchengladbach non sembrano irraggiungibili. Nonostante i gol, Inzaghi spera che Tikus non perda la vecchia abitudine: quella di segnare contro le grandi. Adesso manca la Juventus e ad Appiano Gentile si spera possa già sbloccarsi il prossimo febbraio nel derby d’Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno