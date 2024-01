Inter-Lazio, Bastoni spinge! Sommer spettatore: le pagelle – TS

L’Inter ha battuto nettamente la Lazio per 3-0 e si è assicurata la finale di Supercoppa contro il Napoli. Bastoni fra i migliori in campo, Sommer spettatore: le pagelle di Tuttosport

SPETTATORE – L’Inter ha dominato contro la Lazio: un 3-0 senza appello che consente alla squadra di Inzaghi, lunedì, di giocarsi il primo trofeo stagionale contro il Napoli di Mazzarri. Una supremazia netta contro i biancocelesti, sottolineata anche dalle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport: nessun voto per Sommer, una sorta di spettatore della gara con zero parate effettuate vista l’evanescenza offensiva biancoceleste. Positiva la prova della difesa dell’Inter: 6,5 per Acerbi e Pavard e voto 7 Bastoni. Proprio il braccetto di sinistra sale in cattedra nel corso della gara: dal suo piede nasce l’azione dell’1-0, spinge con costanza e sucrlassa Lazzari. Prova positiva anche per Mkhitaryan: 7 per l’armeno che esce sulla distanza e, nel finale, sigla l’assist per il 3-0 di Frattesi.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport