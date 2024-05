Tudor: «Lazio prima con Inter e Atalanta». Poi annuncia un ritorno

Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Empoli, partita in programma domenica all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste, che al prossimo turno incontrerà l’Inter, fa riferimento proprio ai Campioni d’Italia per spiegare quanto valuta positivamente il percorso finora svolto. Poi aggiorna sulle condizioni di due calciatori

PERCORSO DA PRIMI IN CLASSIFICA – Igor Tudor allena la Lazio da pochissimo tempo ma alla vigilia della sfida con l’Empoli, per spiegare quanto positivamente valuta il percorso finora svolta, mette in mezzo sia l’Inter Campione d’Italia che l’Atalanta finalista di Europa League: «Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni per percorsi come questo. L’ambizione dev’esserci sempre. Bisogna solo pensare a come migliorarsi, senza fissare obiettivi perché non porta a nulla». Il tecnico biancoceleste il prossimo fine settimana affronterà proprio la squadra di Simone Inzaghi: in vista della sfida, dà per certo un ritorno.

Tudor, dopo l’Empoli toccherà all’Inter: un ritorno dato per certo e un altro no

Tudor fa il punto su due infortunati in particolare, vale a dire il portiere Ivan Provedel e il difensore Mario Gila: «Provedel sta tornando da un infortunio importante, non è ancora pronto per la prossima partita. Gila tornerà sicuramente contro l’Inter, vediamo se sarà in panchina domenica».

Ricordiamo che Inter-Lazio si terrà a San Siro e che verrà consegnato il trofeo Scudetto alla squadra nerazzurra, la quale proseguirà poi a festeggiare con un grande concerto tenuto da artisti di fede nerazzurra. Ora e data della partita sono ancora da stabilire.