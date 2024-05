Serie A, ‘Player of the Month’ dell’Inter? No! Ecco chi ha superato Calhanoglu

Per il mese d’aprile Hakan Calhanoglu deve ‘accontentarsi’ dello scudetto dell’Inter. Il premio della Serie A come ‘Player of the Month’ va ad un altro.

IL VINCITORE – Lo scorso mese ha regalato grandi gioie all’Inter e a tutti i suoi calciatori. Proprio nella giornata del 22 aprile, infatti, la squadra di Simone Inzaghi, battendo per la sesta volta consecutiva il Milan, si è auto proclamata aritmeticamente campione d’Italia. Con tanto di seconda stella annessa. Eppure la Serie A sceglie di premiare come ‘Player of the Month’ il calciatore di un’altra squadra diversa dall’Inter. Fra i candidati in lizza come miglior giocatore del campionato del mese d’aprile, infatti, c’era anche Hakan Calhanoglu. Insieme a Dybala, Gudmundsson, Lookman, Luis Alberto e Politano.

Il vincitore del premio ‘Player of the Month’ e le motivazioni della Serie A

MOTIVAZIONI – Ad essersi aggiudicato il premio di ‘Player of the Month’ è proprio il romanista Paulo Dybala, che ha scavalcato il regista e campione d’Italia Hakan Calhanoglu. A comunicarlo è la stessa Serie A, con le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo utili a spiegare i motivi di tale decisione: «Ad aprile il voto dei tifosi della Serie A TIM sulla piattaforma di EA SPORTS ha decretato Paulo Dybala, per la terza volta dall’inizio della stagione, miglior giocatore del mese. Il campione del mondo argentino è da anni uno dei Top Player non solo del nostro campionato, un giocatore in grado di innalzare il livello del gioco e delle prestazioni dei compagni, grazie alle sue doti tecniche straordinarie e alla sua grande capacità di dettare i tempi negli ultimi 30 metri di campo».