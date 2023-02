Thiago Motta: «Oggi godo, poi penserò all’Inter!». E su Arnautovic glissa

Thiago Motta ha parlato al termine di Sampdoria-Bologna, sfida vinta dai rossoblù grazie al gol di Orsolini che permette di agganciare il settimo posto in classifica (vedi report). Il tecnico si gode i tre punti ma solo fino a domani, quando inizierà a pensare all’Inter. Di seguito le sue parole a DAZN

ANDARE AL MASSIMO – Thiago Motta ha conquistato i tre punti contro la Sampdoria dell’ex compagno Dejan Stankovic. Il tecnico rossoblù si gode i tre punti ma inizierà subito a pensare alla prossima sfida con l’Inter: «Mi godo questa vittoria perché è importante e bella per come si è giocata, oggi è da godere insieme alla nostra gente perché lo meritiamo tutti e godremo fino a domani. Poi penseremo già alla prossima partita che è contro l’Inter, una grandissima squadra e la affronteremo come sempre al massimo delle nostre possibilità. Affrontiamo tutte le partite per vincere sapendo dove vogliamo e possiamo arrivare».

PRIMA LA SQUADRA – Thiago Motta preferisce poi glissare sul ritorno di Marko Arnautovic: «Quanto è importante ritrovare Arnautovic? Oggi godiamo della vittoria e da dopodomani penseremo alla prossima partita perché domani i ragazzi avranno un giorno di riposo. Poi, con quelli che ci saranno, come sempre prepareremo la prossima partita sapendo di affrontare una grandissima squadra come l’Inter, sapendo chi siamo e dove vogliamo arrivare».