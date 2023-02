Bologna batte la Sampdoria prima dell’Inter! Skorupski para rigore a Sabiri

La Sampdoria, dopo il punto strappato all’Inter, cade in casa contro il Bologna: i felsinei si impongo per 1-2. Skorupski protagonista della gara con un rigore parato a Sabiri sull’1-1

RAMMARICO – La Sampdoria, dopo due pareggi consecutivi con Monza ed Inter, trova la sedicesima sconfitta stagionale. Al Marassi è il Bologna ad imporsi per 1-2 dopo un match molto equilibrato e con tanti capovolgimenti di fronte. Gli ospiti passano in vantaggio al 27′ con Soriano, che batte Audero con uno splendido destro da fuori. La Sampdoria però trova un sussulto d’orgoglio e trova il pareggio al 68′ con Sabiri che trasforma il rigore assegnato dall’arbitro per fallo di Lucumì su Gabbiadini. Pochi minuti più tardi i doriani hanno la chance di ribaltare la gara: l’arbitro assegna un altro penalty per fallo di mano di Sosa. Sul dischetto si presenta ancora Sabiri che però si fa ipnotizzare da Skorupski, che respinge il penalty e negal al marocchino anche il gol in tap-in. Il Bologna trova energia e, al 93′, trova la rete del definitivo 1-2 con Orsolini con un potente sinistro da dentro l’area. La squadra di Thiago Motta, prossima avversaria dell’Inter in Serie A, sale al settimo posto in classifica con 32 punti in classifica.