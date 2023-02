Stankovic spiega: «Inter ci ha portato via tante energie! Notata una cosa»

Stankovic, dopo aver strappato un pareggio contro l’Inter, non riesce a fare altrettanto bene contro il Bologna di Thiago Motta (QUI le sue dichiarazioni) che porta a casa i 3 punti. Il tecnico blucerchiato, intervenuto a DAZN, spiega cosa è successo

ENERGIE – Dejan Stankovic, dopo aver pareggiato contro l’Inter, cade con il Bologna dell’ex compagno Thiago Motta. Il tecnico blucerchiato spiega cosa è successo: «L’Inter ci ha portato via tante energie, l’ho visto subito che non eravamo brillanti ma questo può capitare. In ogni caso non era successo moltissimo, eravamo lì. Siamo andati sotto per la bravura di Soriano. All’intervallo le forze fresche hanno indirizzato la partita in un senso che mi è piaciuto tanto e poi gli episodi che quest’anno non girano bene».