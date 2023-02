È morto Ilario Castagner, calcio in lutto: è stato anche allenatore dell’Inter

Calcio italiano in lutto, è scomparso Ilario Castagner. L’ex tecnico ha allenato anche l’Inter per una stagione nel 1984-85. Aveva 82 anni

LUTTO − Lutto nel mondo del calcio, si è spento Ilario Castagner. In carriera ha allenato parecchie panchine prestigiose: dall’Inter al Milan fino alla Lazio. In nerazzurro ha vissuto una sola stagione, quella del 1984-85, chiusa con un terzo posto in classifica e con una semifinale di Coppa Uefa con l’Inter eliminata dal Real Madrid. Viene, inoltre, ricordato per il grande “Perugia dei miracoli”, con la squadra umbra che raggiunse nel 1979 uno storico e inimitabile secondo posto in Serie A alle spalle del Milan campione.