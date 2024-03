Theo Hernandez, provocazione e giallo. Pioli: «Non ha fatto niente»

Theo Hernandez ha portato in vantaggio il Milan a Verona e in seguito ha esultato non solo provocando Dimarco dopo l’eliminazione dell’Inter in Champions League ma facendo anche un gesto polemico che la panchina del Verona ha interpretato in maniera negativa. Pioli a DAZN difende il francese che ha rimediato anche un giallo pesante

INNOCENTE – Theo Hernandez ha siglato il primo dei tre gol con cui il Milan ha battuto il Verona al Bentegodi (1-3 il risultato finale) esultando in maniera piuttosto polemica e provocatoria, o almeno così l’ha intrepretata la panchina gialloblù. Stefano Pioli difende il suo giocatore e manda un messaggio a Marco Baroni, tecnico dei veneti: «Theo esulta sempre così, dice sempre parla parla ma non alla panchina del Verona. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto sì che scoppiasse una polemica ma Theo non ha fatto niente. Ora ci ritroviamo senza un giocatore per la prossima partita. Io penso che bisogna parlar tanto e bene con i propri giocatori e lasciare stare gli altri».