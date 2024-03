Theo Hernandez re della comicità! L’esultanza è a provocare Dimarco

Theo Hernandez ha portato in vantaggio il Milan a Verona e ha fatto un’esultanza chiaramente per provocare e prendere in giro Federico Dimarco.

PAGLIACCIATA − Theo Hernandez non si smentisce mai. Oltre a rotolare in campo a qualsiasi tipo di contatto, imita e provoca altri giocatori. Questa volta Federico Dimarco. Il terzino del Milan, dopo aver portato in vantaggio i rossoneri a Verona con un gol ricco di rimpalli vinti, ha decido di esultare alla Dimarco. Sicuramente una provocazione nei confronti dell’esterno dell’Inter, dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.