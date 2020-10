Test per Bastoni: obiettivo Borussia Mönchengladbach – SM

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni è risultato negativo al Covid-19. Non sarà comunque disponibile per il derby di questo pomeriggio, il difensore farà gli ultimi test con l’obiettivo di tornare in campo nella prima giornata di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach

Antonio Conte dovrà fare a meno, tra gli altri, di Alessandro Bastoni per il derby di oggi alle 18. Il difensore era risultato positivo al Covid-19 nel ritiro della Nazionale Under 21, ieri è arrivata la notizia della sua negatività ma non sarà comunque a disposizione per la stracittadina. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset” Bastoni sta organizzando gli ultimi test di idoneità e l’obiettivo dell’Inter è di riaverlo a disposizione per la sfida di Champions di mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach.