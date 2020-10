Inter-Milan, formazione quasi annunciata: nuovo ruolo per Barella? – Sky

Meno di tre al fischio d’inizio di Inter-Milan, 4^ giornata di Serie A. Nonostante i problemi di salute di diversi elementi in rosa, Antonio Conte schiererà una formazione di tutto rispetto. E Barella potrebbe partire in un ruolo per lui inedito, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

CONFERME – A poche ora dal calcio d’inizio di Inter-Milan, non si prospetta alcuna sorpresa negli undici titolari nerazzurri. Le scelte di Antonio Conte risultano obbligate, dovendo considerare la squalifica di Stefano Sensi e le cinque positività al Covid-19. Alessandro Bastoni è risultato negativo al tampone di ieri, ma non farà parte del derby. In difesa quindi spazio a Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov ai lati del pilastro centrale, Stefan de Vrij. In attacco confermatissima la coppia dei sogni Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, al secondo derby da titolari insieme. Sulle corsie laterali, oltre all’inamovibile Achraf Hakimi ci sarà Ivan Perisic: il croato ha recuperato dal colpo subito in nazionale. La zona nevralgica è quella che invece ha creato più grattacapi a Conte: affidarsi ad una mediana a tre, o optare per il trequartista? Con Sensi squalificato, spazio ad Eriksen? Qui potrebbe configurarsi la vera sorpresa, perché il tecnico sceglierà i tre nomi ipotizzati poco fa, ma con posizioni diverse. Gli interni saranno Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, mentre Nicolò Barella – a sorpresa – dovrebbe iniziare sulla trequarti. Un ruolo in cui il dinamismo del 23enne potrebbe risultare una chiave di volta da non sottovalutare (ne avevamo parlato qui).