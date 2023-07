Teotino: «Sommer? Per l’Inter gli mancano due caratteristiche»

Teotino non sembra particolarmente esaltato dall’idea che Sommer possa essere il prossimo portiere dell’Inter. Sull’estremo difensore che per il momento il Bayern Monaco non lascia partire, il giornalista segnala durante Microfono Aperto su Radio Sportiva alcune difficoltà.

QUALE VALORE? – Gianfranco Teotino si esprime su Yann Sommer: «Oggi mi pare che il Bayern Monaco stia di nuovo frenando, a giudicare dalle dichiarazioni. È una situazione che secondo me non è così semplice da sbloccare: io penso che, prima o poi, si sbloccherà in qualche modo ma non è facile. Io però non credo che sia il miglior portiere che l’Inter può prendere. La stagione di Sommer al Bayern Monaco, al posto di Manuel Neuer, per me non è stata brillantissima. È bravo fra i pali e si esalta se viene bombardato di tiri, però per una squadra come l’Inter gli manca la capacità di giocare la palla che aveva André Onana, che capiva i momenti in cui lanciare lungo o cominciare con la costruzione dal basso. Tutte queste sono caratteristiche che Sommer non ha o ha solo in parte, poi nel calcio del ventunesimo secolo gli manca qualche centimetro. È un portiere un po’ basso, rispetto alla media delle big europee».