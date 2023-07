Dumfries, il Manchester United si defila: altra decisione

Il Manchester United si toglie dalla corsa per Denzel Dumfries dell’Inter. A confermarlo è il noto giornale britannico The Mirror, che rivela un’altra scelta sulla corsia di destra per i Red Devils.

FUORI DALLA CORSA – Il Manchester United, tra gli obiettivi per questo mercato estivo, aveva nella lista anche un esterno destro. Proprio in questo senso era molto caldo il nome di Denzel Dumfries. Per il quale, però, i Red Devils hanno deciso di defilarsi dopo essersi concentrati su altri obiettivi (come André Onana) e dopo aver preso una scelta ben precisa. Ovvero quella di rinnovare il contratto per un altro anno a Wan-Bissaka, che ha convinto Erik ten Hag in questo precampionato.