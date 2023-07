Balogun e Morata, costi alti per motivi diversi. Scelta dipende dal resto – SI

Tra Folarin Balogun e Alvaro Morata, la scelta dell’Inter per l’attacco resta difficile. Costi alti per entrambi, ma per motivi diversi. Secondo quanto trapela da SportItalia, dipenderà tutto da come saranno investite le risorse per coprire gli altri ruoli.

SCELTA – Tra Folarin Balogun e Alvaro Morata non sarà facile scegliere per l’Inter. Il primo costa troppo a livello di cartellino, con l’Arsenal che però non apre al prestito. Il secondo avrebbe invece un ingaggio più pesante, un fattore da non sottovalutare visti i 6 milioni già corrisposti a Marcus Thuram. Una scelta, però, andrà fatta. Ma tutto dipenderà da come verranno investite le risorse attuali nelle casse nerazzurre per coprire gli altri ruoli: due portieri, il sesto difensore e il sesto centrocampista.