Samardzic obiettivo Inter? L’Udinese non lo ferma e lui la ripaga

Samardzic è forse il principale obiettivo dell’Inter per il centrocampo, anche se la trattativa non è certo nel vivo. E lo testimonia anche l’Udinese, che non ha certo bloccato il giocatore serbo.

IN CAMPO E DECISIVO – Lazar Samardzic non è affatto tra i giocatori che l’Udinese ritiene in partenza. Il centrocampista serbo ha regolarmente preso parte al ritiro precampionato dei friulani senza difficoltà, a differenza di altri giocatori come Yann Sommer. L’Inter ha manifestato interesse nei confronti del giocatore nato in Germania, ma la trattativa non è a un punto in cui si può pensare di preservare Samardzic. Lo certifica anche l’amichevole che l’Udinese ha appena concluso, vincendo 1-2 contro il RB Lipsia. Proprio Samardzic ha aperto le marcature al 30′, poi ha deciso Vivaldo Semedo all’83’ dopo il momentaneo pareggio di Lois Openda al 66′.