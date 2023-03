Teotino: «Inzaghi può essere confermato! Mourinho? È una suggestione»

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva nel corso del programma ‘Microfono Aperto’. Questa la sua analisi sulla stagione di Simone Inzaghi, che potrebbe essere riconfermato a certe condizioni. Ma poi il pensiero è andato anche sulla suggestione legata a José Mourinho.

SUGGESTIONE MOURINHO − Gianfranco Teotino ai microfoni di “Microfono Aperto” in diretta su Radio Sportiva ha dichiarato: «Se Simone Inzaghi dovesse vincere un altro trofeo come la Coppa Italia, andare avanti in Champions League e portare l’Inter tra le prime quattro, avrebbe buone chance di essere confermato. Nonostante il campionato fin qui deludente rispetto alle aspettative. Se poi ciò non dovesse succedere e se mancherà la fiducia che c’era all’inizio sarà interessante. Certamente José Mourinho è una suggestione, perché il popolo interista ancora lo adora. È quindi una possibilità concreta. Ma non do a Mourinho un giudizio molto positivo per questa stagione fin qui, poteva fare di più. I suoi lamenti sulla povertà della rosa sono ingiustificate. È vero che la Roma non ha le rose di Inter e Juventus ma considerando le altre squadre e il monte ingaggi credo avesse tutte le opportunità per risultato e calcio migliore. Ho qualche dubbio sul fatto che sia lo stesso Mourinho di qualche anno fa. Ma se tornasse all’Inter si parlerebbe».