VIDEO − L’Inter suona la carica col Lecce! Le splendide giocate di Ronaldo

L’Inter suona la carica contro il Lecce e, per dare la giusta spinta ai suoi e ai tifosi, pubblica un video che fa riemergere tanti ricordi: Ronaldo il Fenomeno e le splendide giocate impossibili da dimenticare.

RONALDO IL FENOMENO − L’Inter domani alle ore 18:00 scenderà in campo a San Siro per affrontare il Lecce (vedi articolo). Una gara non semplice, contro una squadra che ha messo i bastoni tra le ruote a non poche avversarie nel corso di questa stagione. Il club nerazzurro ha allora voluto suonare la carica, ricordando così le splendide giocate di Ronaldo il Fenomeno nella stagione 1997/98: «Una prestazione da Fenomeno! 15 febbraio 1998, 21a giornata di Serie A. L’Inter ospita il Lecce al San Siro e mette in mostra una delle versioni più deluxe del Fenomeno Ronaldo. Quel giorno Ronie incanta San Siro: segna tre gol, fornisce un assist, mette in fila dribbling e accelerazioni incredibili. Ogni giocata del Fenomeno è accompagnata dal boato dei tifosi nerazzurri, estasiati dalla prova dell’allora numero 10. Una delle giornate più belle di Ronaldo con la maglia dell’Inter, da assaporare alla vigilia della sfida di campionato con il Lecce».

Una prestazione da… Fenomeno 😎

Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 🎩#ForzaInter — Inter (@Inter) March 4, 2023

