Teotino: «Inter, la vittoria contro il Napoli ravviva la Serie A. È lotta aperta!»

Teotino parla di Inter-Napoli e del risultato favorevole per il resto della Serie A. Poi un commento anche sul percorso dei nerazzurri in UEFA Champions League. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva.

INSEGUITRICI – Gianfranco Teotino dice la sua sul risultato di Inter-Napoli. Intervenuto nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «La vittoria dell’Inter (vedi articolo) ha sicuramente ravvivato la Serie A. Sarebbe stato un disastro per l’intero campionato se il risultato fosse stato diverso. Il Napoli ha ancora un vantaggio tale che se fosse uscito vincente le speranze delle inseguitrici si sarebbero spente. Per fortuna la lotta per lo scudetto è ancora aperta. Non ho visto un Napoli timido o impaurito ma con dei difetti, come poca qualità e velocità. L’Inter, anche se con qualche difficoltà, ce l’ha fatta anche in UEFA Champions League. Però aveva un avversario veramente tosto come il Barcellona, che è riuscita a eliminare». Così Teotino conclude il suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva.