FOTO – L’Inter non si ferma e continua ad allenarsi in vista del Monza

L’Inter ritorna ad allenarsi dopo la vittoria contro il Napoli firmata Edin Dzeko. Il club nerazzurro pubblica su Facebook le foto dei calciatori protagonisti della giornata odierna in campo ad Appiano Gentile.

MAI FERMI – L’Inter non si può più fermare in queste settimane. Si sta per entrare nel vivo della stagione e la squadra nerazzurra vorrebbe confermare contro il Monza la vittoria di poche ore fa. Il Napoli è stato fermato dal gol di Edin Dzeko, la compagine di Simone Inzaghi ora sta preparando già il match contro i brianzoli. Il club meneghino ha pubblicato su Facebook le foto della giornata odierna ad Appiano Gentile.

Sabato ci sarà lo scontro all’U-Power Stadium tra l’Inter e il Monza.