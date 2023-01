Plastino: «Inter, forse miglior gara dell’anno! La vera rivale del Napoli è…»

Michele Plastino, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha espresso una sua opinione sulle critiche dei tifosi del Napoli sulla prestazione offerta dalla loro squadra. Infine ha individuato chi tra le inseguitrici, tra cui l’Inter, ha più possibilità di insidiare la squadra di Spalletti

MERITO AGLI AVVERSARI − Michele Plastino ha parlato delle tante critiche arrivate da parte dei tifosi azzurri al Napoli dopo la sconfitta con l’Inter. Le sue parole: «Il gol si può prendere. È chiaro che ogni gol se lo esamini puoi trovare dei difetti della difesa. Il problema a mio avviso è stato che il Napoli non è riuscito a svolgere il suo gioco di sempre e questo può capitare. Io sono un po’ dalla parte di Spalletti di vedere le cose senza ansia. Non capisco perché in questi casi bisogna vedere sempre il lato negativo. L’Inter per me ha fatto una grande partita, forse la migliore dell’anno. Inzaghi l’ha preparata bene. Questa partita è stata vinta dai nerazzurri e non persa dai partenopei. In un campionato può succedere e non la vedrei con l’atteggiamento drammatico dei tifosi. Ha perso una partita e l’ha persa con l’Inter che se gioca bene può battere chiunque».

LA RIVALE − Plastino ha anche individuato la squadra che tra le inseguitrici può insidiare seriamente i partenopei: «Psicologicamente l’Inter ieri ha acquisito molto. Ha battuto il Napoli che è meritatamente la prima della classe e l’ha battuta sul gioco. Per cui i nerazzurri possono ancora dire la loro. Anche la Juventus è molto carica dal punto di vista psicologico. Ora si trova anche con lo scontro diretto in casa. In questo momento però la squadra che è più in corsa a livello di numeri è il Milan».