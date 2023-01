Pardo: «Inter-Napoli è la vittoria di Inzaghi! Ero perplesso su alcune scelte»

Inzaghi ha battuto nel duello in panchina Spalletti durante Inter-Napoli. D’accordo il telecronista di Dazn Pardo, che non nasconde le sue iniziali perplessità

VITTORIA DEL TECNICO − Pierluigi Pardo incorona l’allenatore dell’Inter come principale artefice della vittoria contro il Napoli: «Inzaghi si è spesso beccato delle critiche, ma ieri è la sua vittoria. Ero rimasto perplesso in alcune scelte, come Darmian per Dumfries. Invece ha vinto, ha annullato il Napoli e Kvaratskhelia. Poi alcune scelte come il ripescare Acerbi e Mkhitaryan. E soprattutto il dare fiducia a Dzeko, che è veramente un giocatore importantissimo per questa squadra. L’Inter ha meritato facendo una grande partita, Inzaghi ha trovato veramente le chiavi giuste sia negli uomini che nell’atteggiamento tattico». Le sue parole in collegamento su Tutti Convocati.