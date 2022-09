Teotino: «Inter, due si sono trasformati in peggio! Inzaghi inadeguato»

L’Inter sul campo dell’Udinese ha incassato tre gol nonché la terza sconfitta in sette partite di campionato. Teotino prova ad analizzare i problemi della squadra di Inzaghi sottolineando l’atteggiamento di due centrocampisti. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

SVAGATI – L’Inter non riesce a trovare il bandolo della matassa e anche con l’Udinese è crollata. Gianfranco Teotino prova ad analizzare i problemi della squadra di Simone Inzaghi: «Io non so i rapporti interni, non ho elementi per parlare di spaccatura all’interno dello spogliatoio. Vedo che c’è una spaccatura tra i reparti che è un difetto clamoroso, è sempre troppo lunga l’Inter. I difensori restano sempre scoperti anche perché partecipano poco alla manovra. Non vedo una squadra compatta, non vedo neanche la voglia nel modo di stare in campo di alcuni giocatori che rispetto a due anni fa si sono trasformati in peggio: penso per esempio a Barella, anche Brozovic mi sembra un po’ svagato in campo anche se ha iniziato bene la stagione».

INADEGUATO – Teotino parla poi delle difficoltà del tecnico interista: «Inzaghi secondo me non è adeguato a trovare soluzioni diverse, è legato a un unico modo di giocare e non mi riferisco solo al modulo in sé ma anche al modo di affrontare gli avversari. La sua squadra è anche bella da vedere quando fa un possesso palla teso a spostare i difensori avversari però quando viene aggredita è una squadra che si scompone e non riesce a trovare soluzione. La poca partecipazione dei tre difensori centrali è peggiorata molto da quando Inzaghi è arrivato all’Inter. E poi anche io mi domando perché alcuni giocatori non vengano considerati, tipo Asllani ma anche Gosens che ancora oggi viene convocato dalla Germania, quindi ha delle doti che gli esterni di sinistra finora schierati da Inzaghi non mi sembra che abbiano».