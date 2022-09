Karsdorp sottoposto a intervento chirurgico: assente per Inter-Roma

Karsdorp si è sottoposto in data odierna a intervento chirurgico. La Roma, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, informa che l’operazione è andata per il meglio. L’olandese sarà dunque assente per la sfida con l’Inter, in programma l’1 ottobre a San Siro

INTERVENTO – “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini”. L’olandese sarà dunque assente sabato 1 ottobre a San Siro per la sfida con l’Inter.

