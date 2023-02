Teotino: «Downgrade Milan? Anche Inter e Juventus avevano altri obiettivi»

Teotino ha parlato del momento del Milan, che dopo aver vinto lo Scudetto si ritrova addirittura fuori dalla Champions League. Il giornalista tira in ballo anche Inter e Juventus

NO DOWNGRADE − Le parole di Gianfranco Teotino a Radio Sportiva sul momento dei rossoneri e sulla corsa Champions League: «Il Milan l’anno scorso ha fatto una sorta di miracolo vincendo il campionato non essendo la squadra più attrezzata per vincerlo. Non credo che ci sia dal punto di vista mentale un problema legato al downgrade di competitività. Il Milan è partito con l’idea di vincere lo Scudetto e invece si ritrova a lottare per la Champions League, ma è normale, ci può stare. Anche Inter e Juventus sono partite con l’idea di vincere il campionato, ma non lo vinceranno. Credo che la Champions League sia un obiettivo altrettanto importante e anche un motivo d’orgoglio per cui lottare».