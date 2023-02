ESCLUSIVA IN − Brehme: «La mia Inter può battere tutti! Skriniar? Sarei rimasto. Thuram…»

Andreas Brehme, leggenda del calcio tedesco e dell’Inter – squadra in cui ha militato dal 1988 al 1992 -, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Diversi i temi toccati con l’ex difensore: dal Derby vinto contro il Milan 1-0 passando per i prossimi impegni in Champions League. Poi qualche considerazione su Milan Skriniar, Robin Gosens e Marcus Thuram.

L’Inter ha vinto il Derby 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Brehme, ha visto la partita? Cosa le è piaciuto di più della squadra di Simone Inzaghi?

Ho guardando la partita con i miei amici italiani a Monaco e ho apprezzato molto la prestazione della squadra.

Meglio l’Inter che ha vinto 3-0 in Supercoppa Italiana o quella di domenica in campionato?

Penso che alla fine i tre punti di domenica siano stati più importanti per il club!

Brehme, l’Inter doveva chiudere la partita prima?

Penso di sì, però hanno controllato il gioco e hanno avuto buone occasioni per fare il secondo gol.

Crede ancora nella rimonta Scudetto per l’Inter oppure il Napoli è ormai troppo lontano in classifica?

Di solito è molto difficile riuscire a rimontare 13 punti di vantaggio, soprattutto a questo Napoli, ma nel calcio tutto è possibile e ovviamente spero ancora nella mia Inter.

Brehme, Lautaro Martinez può considerarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione?

Attualmente è in ottima forma e fa parte della squadra in modo fantastico.

Il Mondiale può peggiorare il rendimento dei giocatori, come Olivier Giroud al Milan, ma anche migliorarli come Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è tornato più forte di prima, se lo aspettava?

Si vede la fiducia che ha dato a Lautaro Martinez la vittoria del Mondiale. Ricordo di aver avuto esperienze simili e nel calcio la fiducia è molto importante per ottenere il 100% delle prestazioni.

Come vede Lukaku, riuscirà a prendere il posto a questo Dzeko? Brehme, qual è il suo parere a proposito?

È molto importante per Inzaghi avere opzioni di questo calibro e la stagione è ancora lunga.

Che ne pensa del suo connazionale Robin Gosens, ha visto dei miglioramenti negli ultimi tempi?

Sì, vedo che ogni settimana diventa più forte. Sta crescendo, lo vedo bene. Deve continuare così

Cosa ne pensa della vicenda Milan Skriniar? Lei cosa avrebbe fatto al suo posto?

Io sarei rimasto a Milano, ma non voglio dare consigli “furbi” da bordo campo.

In estate l’Inter dovrà rinforzarsi in difesa e in attacco, Brehme, ha dei profili giovani tedeschi da poter consigliare al club?

Ovviamente Adam Musiala sarebbe la mia prima opzione e attualmente è il mio giocatore preferito in Bundesliga. Tuttavia, sarà difficile convincere il Bayern Monaco a lasciarlo andare!

L’Inter sta cercando Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. Come lo vedrebbe all’Inter?

Potrebbe essere un’altra buona opzione per la squadra.

In Champions League, dove può arrivare l’Inter?

Nella fase a eliminazione diretta può succedere di tutto e devi pensare di partita in partita. Il Porto è una squadra difficile con un curriculum lungo e importante, ma se è in una buona giornata l’Inter può battere chiunque!

Brehme, lei è stato un grandissimo della storia dell’Inter, che ricordi ha dei suoi anni in nerazzurro? Qual è la persona che ricorda con maggior affetto?

Nella mia nuova biografia “Ambidestro” scrivo molto del mio periodo all’Inter. Ovviamente vincere lo scudetto nella prima stagione è stato incredibile. E ho conosciuto tante persone speciali al club, che non sarebbe giusto citarne solo una. Dal 1988 sono un vero nerazzurro!

A proposito della nuova biografia, “Ambidestro, da San Siro a Roma“, della leggenda Brehme, questa uscirà in settimana anche in Italia (clicca QUI).

Si ringrazia Andreas Brehme per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.