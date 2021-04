Tecca: «L’Inter si gioca tanto in 9 giorni. Milan? Possibilità di avvicinarsi»

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di dell’Inter, impegnata domani sul campo del Bologna. Il giornalista analizza la lotta scudetto in Serie A, che coinvolge anche il Milan

LOTTA – Massimo Tecca analizza la lotta scudetto in Serie A: «Milan? Buona squadra, sente la possibilità di avvicinarsi all’Inter. Con la Sampdoria però non sarà una partita facile, i doriani hanno battuto l’Inter e sanno difendersi bene. I nerazzurri si giocano tanto in questi nove giorni, Conte vorrebbe tre vittorie che darebbero il colpo del ko al campionato. Bologna? Quando è in giornata è una delle squadre più divertenti in Serie A, ha tante armi ed il fattore sorpresa. È un ostacolo impegnativo».