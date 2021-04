Bologna-Inter, de Vrij a disposizione ma Ranocchia scalpita: le scelte – SM

Bologna-Inter è in programma domani sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono proseguire al meglio la marcia verso lo scudetto. De Vrij è guarito dal Coronavirus ed è a disposizione: favorito, però, Ranocchia. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Bologna-Inter è in programma domani sera. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono ripartire al meglio dopo la sosta, per proseguire la marcia verso lo scudetto. Il tecnico può sorridere: dopo Handanovic e Vecino anche de Vrij è guarito dal Coronavirus. Difficile, però, che il centrale olandese parta dal 1′: in difesa, infatti, ci sarà Ranocchia, affiancato da Skriniar e Bastoni. A centrocampo scelte definite, con Barella, Brozovic ed Eriksen, favorito su Gagliardini, in mezzo e Hakimi e Perisic sugli esterni. In attacco pronta la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare.