Taveri: “Inter-Getafe, giusto che il presidente dica di non venire. Rinvio…”

Taveri è stato ospite del post partita di Valencia-Atalanta di Champions League su Canale 5. Il giornalista Mediaset ha commentato la possibilità che Inter-Getafe non si giochi, dopo le dichiarazioni da parte del presidente del club spagnolo (vedi articolo).

NON C’È ALTRA STRADA – Su Inter-Getafe il giornalista Mino Taveri non capisce l’attesa dell’UEFA: «Il problema è il contatto fra i giocatori o il fatto che non si può viaggiare? Qui bisogna capire qual è la discriminante, perché se il problema è il contatto fra i giocatori non si può giocare. La partita va rinviata? Secondo me sì, ma è evidente. Il presidente del Getafe ha detto che non vogliono venire a Milano giovedì. È anche giusto: se sono i calciatori stessi a chiedere di non giocare, e vedrai che all’associazione italiana e spagnola (vedi articolo) si aggiungeranno tedeschi e francesi, si potrebbe andare verso la sospensione. Ma il condizionale è d’obbligo».