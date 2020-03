Ferrara: “Serie A, i play-off e i play-out stuzzicano. Un problema”

Ferrara è dell’idea che la Serie A potrebbe introdurre play-off e play-out per chiudere il campionato. L’ex difensore, ora allenatore, ha parlato della situazione nel corso del post partita di Valencia-Atalanta di Champions League su Canale 5, trovando anche un possibile problema.

E LE ALTRE? – Ciro Ferrara giudica le varie ipotesi per completare la Serie A: «In questo momento di incertezza probabilmente i play-off e i play-out forse sono la cosa che stuzzica di più. Forse sarebbe più un problema poi per la Serie B, perché in questo momento mi viene da pensare al Benevento che è davanti con tantissimi punti di distacco. Non so se sia giusto o meno, ma in questa situazione se non si dovesse riprendere a giocare probabilmente sarebbe la situazione più giusta».