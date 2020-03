Condò: “Inter-Getafe, capisco le riserve. L’UEFA si faccia carico del tema”

La notizia di stanotte è che Inter-Getafe potrebbe non giocarsi per rinuncia da parte degli spagnoli (vedi articolo). Paolo Condò, in collegamento con “Champions League Show” su Sky Sport, si è augurato che l’UEFA intervenga e rinvii la partita di Europa League.

RINVIO INEVITABILE – Inter-Getafe è a rischio, perché gli spagnoli non vogliono viaggiare a Milano. Paolo Condò comprende la scelta del presidente Angel Torres: «Io trovo che la situazione sia talmente grave che capisco le riserve del Getafe. Non vorrei che venissero prese delle decisioni a tavolino, vorrei che l’UEFA si facesse un po’ carico di questo tema. Io fatico a pensare che già la prossima settimana si potrebbero giocare ancora le partite europee».