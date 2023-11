Taveri: «Inter con assenze, ma molto meglio della Juventus in un reparto»

A due giorni dal derby d’Italia Juventus-Inter si prova a capire quale sia l’organico migliore. Taveri ha messo a confronto le due squadre durante Sport Mediaset, trovando un reparto nel quale la rosa di Inzaghi prevale.

IL DUELLO – Le parole di Mino Taveri in vista del derby d’Italia di domenica sera: «Le assenze dell’Inter sono importanti, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. C’è però Stefan de Vrij che ha trovato buona continuità. Non essendoci ancora Danilo la Juventus va sugli eterni tre, con Gleison Bremer che non ha saltato una partita, Federico Gatti e Daniele Rugani. È un po’ il punto di forza di entrambe la difesa. A centrocampo la qualità dell’Inter è decisamente maggiore, poi bisogna capire se ci sarà Manuel Locatelli. Nicolò Barella cerca il primo gol stagionale, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan danno decisamente più garanzie rispetto alla Juventus. In attacco sono ben dieci i gol in più segnati dall’Inter, che ha Lautaro Martinez che ha anche giocato poco in nazionale. Marcus Thuram ha voglia di far bene tornando nella città dove ha vissuto da piccolo, dall’altra parte Federico Chiesa è in gran spolvero ma rimane il dubbio sul compagno. La Juventus ha qualche problema in attacco».