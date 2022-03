Tavelli: «Inter, piano col dire che tutto è passato. Molto bello un episodio»

Fabio Tavelli, dagli studi di Sky Sport nel post Inter-Salernitana, ha commentato la vittoria dei nerazzurri. Il giornalista non esalta più di tanto la squadra ma sottolinea un episodio.

SEGNALE − L’intervento di Fabio Tavelli sul match vinto dall’Inter contro la Salernitana: «Il calcio è straordinariamente misterioso. Sullo 0-0 la Salernitana ha una palla-gol gigantesca con Simone Verdi e la fallisce, non so come poteva andare a finire. A San Siro puoi avere uno-due occasioni. Lautaro Martinez prima del gol aveva sbagliato alcune occasioni e sul primo gol colpisce anche male la palla. Però significa che l’attaccante può essersi sbloccato. Molto bello l’abbraccio con Simone Inzaghi, entrambi ne avevano bisogno. Inzaghi non l’ha tolto stasera nemmeno per fargli prendere l’applauso. È un ulteriore segnale, può essere la gara della ripartenza».

OSSIGENO − Per Tavelli, il successo può portare più serenità alla squadra di Inzaghi: «Sembrerebbe tutto normale questo risultato, in realtà la partita era una trappola. Pronti-via, i nerazzurri attaccano ma non segnano. La Salernitana va vicinissima al gol e lì cinque minuti di paura l’Inter li ha vissuti. Poi ha trovato il gol con Lautaro Martinez ed è andata. Piano col dire che tutto è passato ma questo è comunque ossigeno».