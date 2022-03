Compagnoni: «Inter agevolata dalla Salernitana. Tre giocatori recuperati»

Ospite negli studi di Sky Sport nel post Inter-Salernitana, Maurizio Compagnoni, ha analizzato la grande vittoria della squadra di Inzaghi. Poi, si concentra su tre giocatori

TRE NOTIZIE − Maurizio Compagnoni nel post Inter-Salernitana ritiene che Simone Inzaghi può sorridere: «La Salernitana ha agevolato l’Inter anche per uno schieramento troppo audace e sbilanciato con due esterni offensivi e una difesa alta. Si è rivisto il Nicolò Barella trascinatore nel girone d’andata, bene Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Sono grandi notizie per Inzaghi indipendentemente dall’impegno. Recuperare questi tre giocatori è molto importante per il tecnico nerazzurro. La sconfitta nel derby è stata particolare così come quella con il Liverpool. Ad Anfield sarà complicato ma l’Inter ha bisogno di una prestazione convincente, uscire eliminati ma a testa alta può aiutare per il prosieguo del campionato».