Di Biagio: «Inter, fondamentale vincere oggi. Fiducia ritrovata, Barella…»

Luigi Di Biagio commenta la vittoria dell’Inter contro la Salernitana dagli studi di DAZN. Ecco le parole dell’allenatore, nonché ex centrocampista nerazzurro, dopo il 5-0.

FIDUCIA – Secondo Luigi Di Biagio, la vittoria dell’Inter sulla Salernitana è sintomo di consapevolezza ritrovata per i nerazzurri. Ecco il suo commento: «È vero che fra qualche giorno avrà una partita importante, ma vincere quella di oggi è fondamentale. I numeri sono importanti, ma oggi l’Inter ha fatto gli stessi tiri contro il Genoa. Per far capire quanto è importante indirizzare la gara e avere fiducia. Oggi ha trovato quella fiducia che gli era mancata nelle ultime gare».

TRIPLETTA – Di Biagio esalta poi il migliore in campo, autore di una tripletta nella cinquina finale: «Lautaro Martinez? Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre il massimo, perché è un grandissimo giocatore. All’inizio non è riuscito a finalizzare, perché non era spregiudicato come lo è stato in tante partite. La fiducia è poi tornata e abbiamo ricominciato a vedere il vero Lautaro Martinez. Ha concluso tante volte, si è mosso bene, con movimenti intelligenti. È in forma, ha ritrovato la vita del gol: è di buon auspicio per l’Inter».

IMPRESSIONE – Infine Di Biagio esalta Nicolò Barella, che entra di striscio nel tabellino con due assist per i primi due gol dell’Inter: «Barella è sembrato lui il play, ha giocato in maniera diversa. Brozovic si è riposato, è stato pulito nei passaggi, ha dettato i tempi di gioco. Robin Gosens? Giocatore internazionale di grande forza, grande intensità. Non è un’alternativa, potrebbe essere un titolare. Però c’è Ivan Perisic che se la batterà fino all’ultimo. È un giocatore in più, che Simone Inzaghi può sfruttare».