Bergomi: «Inter vicina a Inzaghi, gruppo sano! Barella migliore in campo»

L’Inter ritorna alla vittoria con la Salernitana mettendo a segno cinque gol grazie a Lautaro Martinez e Dzeko. Bergomi a Sky Sport analizza la prestazione della squadra di Inzaghi con un occhio anche al prossimo impegno di Champions League con il Liverpool.

RIALZATI – L’Inter vince con la Salernitana riprendendosi momentaneamente la vetta della classifica in attesa di Napoli-Milan. Giuseppe Bergomi guarda al concreto: «Svolta Inter? Non lo so, l’importante era vincere. Non era così scontata come partita e invece hanno segnato gli attaccanti. Una buona prestazione dell’Inter, con la Salernitana che ha un po’ agevolato la buona prova nerazzurra. Nicolò Barella oggi secondo me è stato il migliore in campo, i suoi assist indirizzano la partita. La prima palla sul movimento di Lautaro Martinez è bellissima, ma anche il secondo assist».

TUTTI UNITI – Bergomi sottolinea la coesione: «Da ciò che percepisco io, tutti remano nella stessa direzione. Gli sfoghi di Conte li conosciamo tutti ma ora con Simone Inzaghi la società è vicina con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. La squadra mi sembra un gruppo sano, qualcosa può succedere all’interno del gruppo ma Inzaghi ha in mano la squadra. Poi, come diceva Giovanni Tapattoni, Milano è una centrifuga e quando non vinci con l’Inter le critiche arrivano. Oggi non ha esultato, si è goduto la prestazione della sua squadra in maniera pacata. Tutte le componenti mi sembra vadano nella giusta direzione e come dice Marotta l’asticella è alta».

PROSSIMI STEP – Bergomi guarda poi al programma rimasto: «Marcelo Brozovic è un accentratore di gioco, anche quando è sotto pressione lui la palla la vuole. La Salernitana non l’ha marcato a uomo, però l’idea è quella di coinvolgerlo molto coi movimenti degli altri centrocampisti. Se sarà sempre questa l’Inter d’ora in poi? Quello è da vedere. Ad Anfield devi provare a trovare il gol subito, però sai che il Liverpool se lasci spazi è letale: sbagliano raramente. La partita da recuperare col Bologna non è scontata ma se la vince ricompatta. Il 6 gennaio, quando era in calendario, il Bologna era in difficoltà, ora si è ripreso. L’Inter stava viaggiando forte e i tre punti sembravano roba scontata, ora bisogna capire quando la mettono. Sempre meglio giocare le partite nella giornata perché i recuperi sono sempre pericolosi: vengono piazzati in mezzo alla settimana, non sai mai».