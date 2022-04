Tavelli: «Bologna-Inter sfida spartiacque per 2 motivi! Psicologicamente…»

L’Inter sfida il Bologna al Dall’Ara oggi alle 20.15 nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Secondo Tavelli, intervenuto a Sky Sport 24, è una partita spartiacque soprattutto sotto l’aspetto psicologico

SPARTIACQUE – L’Inter sul campo del Bologna proverà a sorpassare il Milan in vetta alla classifica. Qualora non arrivassero i tre punti secondo Fabio Tavelli sarebbe un colpo soprattutto psicologico: «Psicologicamente penso sia fondamentale perché le cose cambierebbero moltissimo se non arrivassero i tre punti. Noi abbiamo sempre dato questi tre punti all’Inter, ma dovrà giustamente conquistarli. Io penso sia una partita spartiacque perché riallinea il campionato e ci darà esattamente la posizione dell’Inter. Puoi trovarti in pole position oppure in seconda fila così come può essere che sei in pole e magari non parti bene e parte meglio l’altro».