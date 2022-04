Cambiasso: «Caduta e risalita dell’Inter con Milan e Juventus: psicologia!»

Esteban Cambiasso, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi sia caduta col Milan in campionato e rinata con la Juventus

FATTORE PSICOLOGICO − Cambiasso sui due momenti decisivi della stagione dei nerazzurri: «La caduta dell’Inter è avvenuta in una sconfitta, nel derby con il Milan, immeritata, dove la squadra aveva giocato bene. Poi, invece, la risalita in un altro derby quello d’Italia contro la Juventus in cui aveva vinto una partita molto sofferta. Si tratta di fattori psicologici che condizionano l’andamento di un campionato. Adesso la squadra sta di nuovo bene e contro il Bologna avrà un’opportunità importante».