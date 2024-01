Tare: «Auguro a Inzaghi e all’Inter l’obiettivo che ha in testa! Asllani…»

Tare non si sbilancia sulla lotta Scudetto ma fa capire la sua opinione sull’Inter e soprattutto su Inzaghi. L’ex Direttore Sportivo della Lazio, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, commenta anche la crescita del giovane connazionale Asllani

OBIETTIVO IN TESTA – Ne parla orgogliosamente Igli Tare dopo averlo lanciato sulla panchina della Lazio: «Adesso diventa banale parlare di Simone Inzaghi, di quanto è cresciuto e di com’è diventato. La sua esperienza e il suo percorso non hanno eguali. Soprattutto negli ultimi anni. Per questo mi auguro che quest’anno sarà un anno fondamentale per lui e per la sua squadra. E per il suo percorso! Mi auguro raggiunga l’obiettivo che ha in testa (Tare probabilmente si riferisce allo Scudetto, ndr)». E proprio parlando della lotta Scudetto in Serie A, Tare non ha dubbi: «Io penso che è una lotta che durerà ancora tanto. Non è ancora decisa. La Juventus ha un grande allenatore (Massimiliano Allegri, ndr), che sa motivare e mettere la squadra al posto giusto nel momento giusto. Sarà fondamentale anche lo scontro diretto di Milano. Penso che a fine marzo avremo un’idea chiara di chi sarà la favorita. Fondamentale non perdere per la Juventus. Anche perché l’Inter ha una partita da recuperare (Inter-Atalanta, ndr). Vincendo tutte e due, la differenza diventerebbe importante. Ogni passo sbagliato da adesso a fine campionato lo paghi caro. E io lo so bene…». Così Tare parlando dell’Inter del “suo” Inzaghi, che sogna il tricolore da allenatore.

Non solo Inzaghi per Tare: il commento su Asllani

GIOVANI DI VALORE – Tare viene interpellato sui due principali talenti di Inter e Juventus: «Più di Kristjan Asllani e Kenan Yildiz, è Matias Soulé (in prestito al Frosinone, ndr) che sta facendo un campionato sopra le righe a livello di giovani. La Juventus avrà due potenziali campioni in squadra dalla prossima stagione. Per quanto riguarda Asllani, è un giocatore che mi piace molto. Anche a livello caratteriale. Lo conosco perché è anche molto amico di mio figlio e più volte abbiamo avuto modo di parlare. Asllani è molto deciso in quello che vuole ma per meritare quella maglia serve tanto sacrifico e tanto lavoro. Per diventare un grande calciatore bisogna passare attraverso le partite come quella contro la Fiorentina. E ha dato una risposta importante. Gli elogi di Inzaghi a fine partita ne sono la dimostrazione». Questo il pensiero di Tare sul suo connazionale Asllani.