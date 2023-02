Tardelli: «Dzeko punto di riferimento per l’Inter! Milan? Il problema…»

Marco Tardelli, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato dell’Inter pronta a sfidare il Milan. Una battuta anche su Dzeko

DETERMINANTE – Queste le parole di Tardelli a proposito di Inter-Milan, in programma questa sera: «Lukaku o Dzeko? L’Inter gioca meglio con Dzeko, è un punto di riferimento per i compagni. Milan? Il problema non è il cambiamento del modo di giocare, i calciatori devono sapere fare quello che chiede l’allenatore».