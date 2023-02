Tardelli: «Barella deve perdere il vizio! Inzaghi rimetta a posto»

Marco Tardelli, simbolo indiscusso del calcio italiano, ha superato i suoi ostacoli vincendo, arrivando letteralmente in cima al mondo. In una lunga intervista al collega Giorgio Coluccia questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato dell’episodio al Marassi tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella e dell’importanza dell’allenatore in questi casi.

LITE IN CAMPO – Marco Tardelli porta con sé almeno quindici anni di esperienza da calciatore. Esprime così la sua opinione riguardo il litigio tra i due giocatori dell’Inter: «Penso che possa capitare quando le cose non vanno benissimo o non vanno come vorresti. Sono situazioni che succedono durante una partita, ma l’importante è che finisca tutto sul campo perché il bene della squadra viene prima di ogni cosa. Senza dubbio Nicolò è uno dei migliori giocatori dell’Inter e della Nazionale, sono uno dei suoi estimatori più grandi, ma sono anche dell’idea che debba perdere questo vizio. Se succede qualcosa a livello di gruppo Simone Inzaghi, che è l’allenatore, è il primo che cerca di rimettere a posto le cose. Questa è la normalità in ogni squadra».

ANCHE LUKAKU – Tardelli si sofferma a parlare in particolare di Romelu Lukaku e del suo ritorno: «Chiaramente anche lui non sta attraversando un momento felice, è normale. Intanto deve riprendersi fisicamente, perché certi guai fisici per uno della sua stazza sono tutt’altro che semplici da superare. Bisogna aspettarlo. Resto convinto che appena si riprenderà, tornerà a essere il Lukaku di sempre. Nella precedente esperienza all’Inter l’abbiamo descritto come uno fenomeno ed è andato a segno con una media stratosferica».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Colucci