Tacchinardi: «Napoli senza crepe, l’Inter ci provi altrimenti strada spianata»

Inter-Napoli sarà il match clou della sedicesima giornata di campionato. Ultima chiamata per i nerazzurri. Tacchinardi dice la sua sulla gara di San Siro

APRIRE CREPE − In collegamento su TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato dello scontro diretto del 4 gennaio: «L’Inter deve essere brava a cercare di aprire qualche crepa nella squadra di Spalletti perché fino ad oggi il Napoli non ne ha mai avuti. Se è esce vittoriosa da San Siro si costruisce veramente un cemento armato in ottica Scudetto. Ad oggi è un’asfaltatrice, l’Inter deve creargli qualche crepa altrimenti il Napoli avrà strada spianata».