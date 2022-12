Inter, quando Pelé fu ad un passo dall’approdo a Milano. Cuore Moratti

Pelé fu ad un passo dall’indossare la maglia dell’Inter. Tutto ciò accadde nel lontano 1958, subito dopo la vittoria dei Mondiali per il calciatore brasiliano. In una vecchia intervista di Sky Sport Massimo Moratti ha ricordato l’occasione.

OCCASIONE – La leggenda brasiliana Pelé ci ha lasciati all’età di 82 anni. C’è un aneddoto storico molto particolare riguardante il calciatore e l’Inter, che Massimo Moratti ha ricordato così in una vecchia intervista di Sky Sport: «Pelé fu molto vicino all’Inter nel 1958. Aveva già firmato il contratto di mio padre, ma poco dopo il Santos chiamò perché i tifosi avevano bruciato la sede. Papà fermò tutto perché c’erano delle vite a rischio. Pelé lo sa questo, quando venne in Italia per i Mondiali del 1990 si comportava proprio da amico perché ricordava questa cosa. Un peccato che non sia venuto, sarebbe stato fantastico per l’Inter».