Lautaro Martinez, dall’alloro Mondiale all’Inter: «Felice di essere tornato»

Lautaro Martinez si è rivisto ad Appiano Gentile dopo il trionfo Mondiale con la sua Argentina. Il Toro si è espresso con entusiasmo per il suo ritorno all’Inter

COME BACK − Lautaro Martinez ha ripreso i lavori ad Appiano Gentile. Il Toro si è rivisto all’Inter dopo i grandi festeggiamenti per aver vinto il titolo di Campione del Mondo con la sua Argentina in Qatar. Sorridente come sempre il Toro ha omaggiato su Instagram il suo come back: «Felice di essere tornato a lavorare con la squadra. Forza Inter».

Ora testa alla gara contro il Napoli.