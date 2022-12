FOTO – Lukaku, dopo il Sassuolo focus sul Napoli. Inter: «Già concentrato!»

Lukaku nell’ultima amichevole disputata dall’Inter contro il Sassuolo è rimasto in campo quasi fino alla fine facendo vedere dei buoni progressi, anche se la miglior forma è ancora lontana. Il gol non è arrivato ma il club nerazzurro sottolinea quando il belga sia focalizzato sul Napoli

FOCUS – Romelu Lukaku contro il Sassuolo non ha trovato la rete a differenza di quanto fatto contro la Reggina ma comunque qualche progresso si è visto seppur la miglior forma sia ancora lontana. L’Inter su Instagram immortala il suo numero 90 e tutta la concentrazione in vista del prossimo match, ovvero la ripartenza in campionato contro il Napoli in programma a San Siro il 4 gennaio alle ore 20.45: “Già concentrato sulla prossima partita”, scrive l’Inter.

Napoli avvertito, Lukaku ha tutta l’intenzione di far male.