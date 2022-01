Tacchinardi: «Inter vince anche giocando sporco! Errore Skriniar-de Vrij»

L’Inter ha battuto la Lazio a San Siro riconquistando la vetta della classifica ai danni del Milan. Secondo Tacchinardi, ospite a Pressing Serie A in onda su Italia 1, la squadra di Inzaghi rispetto ai rossoneri ha più solidità.

SOLIDITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi fa la partita contro la Lazio, dimostrando di saper vincere nonostante qualche sofferenza di troppo. Secondo Alessio Tacchinardi, i nerazzurri hanno dimostrato una cosa: «Cambiare Lautaro Martinez e Alexis Sanchez con Edin Dzeko e Joaquin Correa ti fa capire lo spessore della rosa dell’Inter. Il gol subito? È stato un episodio particolare perché Milan Skriniar e Stefan de Vrij nel momento in cui l’arbitro ha messo la palla in gioco hanno staccato la spina. Sono errori che fanno una volta ogni cinquanta partite. Bravi Danilo Cataldi e Ciro Immobile, l’errore è di entrambi i difensori. Come ho detto che il Milan vince solo se ingrana sei marce, allo stesso modo dico che l’Inter dopo sessanta minuti di altissimo livello riesce a portarla a casa giocando anche un po’ più sporco. I campionati li vincono le squadre più solide e l’Inter lo è».