Nela: «Inzaghi, lavoro straordinario. L’Inter non sbaglia mai, è tosta»

Sebino Nela, ex calciatore, elogia il lavoro di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio. Ecco le sue parole sui nerazzurri durante La Domenica Sportiva su Rai 2.

CAPOLISTA CON MERITO – L’Inter batte 2-1 la Lazio e conferma il suo primato in Serie A. Secondo Sebino Nela, gran parte del merito è dell’allenatore Simone Inzaghi. Ecco il suo elogio al tecnico nerazzurro: «Sta facendo un lavoro straordinario. È una squadra che sa fare molte cose questa. Sa palleggiare, giocano bene sotto l’aspetta tecnico. Non sbagliano mai, è una squadra solida, tosta. Non si preoccupa quando prende gol e continua a macinare gioco. C’è un livello di personalità molto alto da parte di tutti. La forza di Inzaghi? Prende decisioni e non guarda in faccia nessuno».